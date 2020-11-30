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AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

AFAD duyurdu! İzmir depreminin ardından dikkat çeken rakam...

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AFAD duyurdu! İzmir depreminin ardından dikkat çeken rakam...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminin meydana geldiği 30 Ekim'den bu yana büyüklükleri 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, aradan geçen 1 aylık dönemde 0,6 ila 5,1 arasında değişen 4 bin 175 artçı depremin kayıtlara geçtiği bilgisi verildi.

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