×
AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde depremler
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 10:25

Akdeniz açıklarında saat 09.46'da 4,8, 11.36'da ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.3'LÜK BİR DEPREM DAHA

Akdeniz açıklarında saat 11.36'da da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 7.06 km olarak kaydedildi.

