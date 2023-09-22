AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü: Marmara’nın nabzı anbean ölçülüyor

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından gözler yeniden İstanbul’a çevrildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, kurum olarak İstanbul’da yaptıkları çalışmalı anlattı. Marmara Bölgesi’nin deprem aktivitelerinin anbean izlendiğini anlatan Tatar, şu bilgileri verdi: “Depremsellik açısından baktığımızda, Marmara Bölgesi dünyanın belki de en iyi izlenen bölgelerinden birisi. En yoğun, en etkili şekilde birbirinden farklı yöntemlerle sismik aktivitenin izlendiği en iyi bölgelerden diyebilirim. Şu anda Marmara Bölgesi’nde 262 civarında deprem gözlem istasyonumuz var. Bunlara ilave olarak yine hem Marmara’nın doğusunda hem batısında Derinkuyu diye adlandırdığımız sismometre cihazlarımız bulunuyor. Yani yerin yaklaşık 300 metre derinliğine kadar yapılan sondajlar ve her 100 metreye koyduğumuz farklı farklı derinliklerdeki birbirinden farklı sensörlerin olduğu izleme sistemlerimiz var.

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‘7/24 TAKİPTEYİZ’

Küçük yerkabuğu hareketlerini takip edebildiğimiz birtakım izleme ağlarına sahibiz. Bunlara ilave olarak yine gerilimölçer diye adlandırdığımız özellikle bu depremi oluşturmasını düşündüğümüz fay üzerindeki aktiviteyi takip edebileceğimiz birtakım sensörlerimiz var. Tabii bunların her birinin çok sağlıklı şekilde izlenmesi, bu verilerin çevirim içi bir şekilde gerçek zamanlı olarak takibi son derece büyük önem taşıyor.

Bu anlamda da AFAD bünyesinde Deprem dairemiz içerisinde 7/24 görev yapan bir deprem izleme ve değerlendirme merkezimiz var. Burası gerçekten ülkemizin neredeyse depremler anlamında nabzının tutulduğu, nabzının izlendiği bir yer. Şu anda ülkemizde 1145 tane deprem kayıt istasyonumuzun olduğunu söyleyebilirim. Bu sayı yılın sonunda 1185’e ulaşacak. İnşallah yakın zamanında da bu sayıyı 1200’ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu anlamda aslında Türkiye, Avrupa’nın belki de en fazla sismik gözlem ağına sahip ülkesi.”