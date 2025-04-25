AFAD Deprem Bilim Kurulu toplandı... 300 sensör izlemede

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DEPREMİN ardından Türkiye’nin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD “Deprem Bilim Kurulu” üyeleri toplanarak, deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirilmelerin ardından, “6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizması göstermektedir. İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 5-6 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir” denildi.

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AFAD’IN ERKEN UYARI SİSTEMİ

AFAD’ın erken uyarı olarak bilinen HAY (Haber alma ve yayma) sistemi var. Bunun içerisinde birbirinden farklı yöntemler bulunuyor. Bir tanesi kısa mesaj. Risk durumunda, bölgedeki tüm vatandaşlara kısa mesaj gönderilerek, uyarılıyor. İkinci yol ise belediyelerin anons sistemleri ve camilerin hoparlörleri uyarı için kullanılıyor. Üçüncüsü ise mobil siren sistemleri. Tsunami veya doğal bir afet oluştuğunda sirenlerle vatandaşlar uyarılıyor. Bir başka yöntem ise titreşimli mesaj sistemi. Büyük risklerde kullanılıyor. Çok titreşimli, rahatsız edici boyutta uyaran bir sistem.

GÖZLEM İSTASYONLARI

Marmara Bölgesi’nde, 300’ün üzerinde sensörle sismik hareketler takip ediliyor. AFAD’ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün de istasyonları bulunuyor. AFAD tarafından Marmara’da derin kuyu sismometre ağı kurulumunu amaçlayan GONAF projesi yürütülüyor. Uzun süre önce başlayan bu proje kapsamında Marmara’nın doğusunda şu ana kadar 7 derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuruldu.

30 bin ton dinamite eşdeğer

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Öte yandan dün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AFAD depremin azalarak bitme eğiliminde olduğunu duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: “Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kTon TNT’nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5.8’lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir.”