AFAD Başkanı, can dostlarımızın arama kurtarmadaki önemine dikkat çekti: Onlar hâlâ en iyisi

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, üyelerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Eskiden köpekle aramalar vardı, şimdi daha farklı yöntemler var. Komisyonumuzdan bir destek istiyor musunuz?” diye sordu. Güllüoğlu, “Biraz geride kalmış gibi ifade ettiniz ama köpekler bizim hâlâ en iyi dostumuz” dedi. Yaşar “Köpeklerin üzerine ne koydunuz?” diye sorunca Güllüoğlu, “Termal kameralar, endoskopik kameralar kullanıyoruz, sismik dinleme aletleri kullanıyoruz ama açıkçası köpeklerin yerini hiçbir şey tutmuyor. Japonya’da da, Amerika’da da, bizde de köpekler en önemli dostumuz” yanıtını verdi.

ÇOCUKLAR DOĞRUSUNU YAPTI

AFAD Başkanı’nın Meclis’te dikkat çeken değerlendirmeleri şöyle: “Çocuklar bizim eğitimde de özel kitlemiz. Doğru hareket diye dünya literatüründe geçen ‘çök-kapan-tutun’u birçok yetişkin yapamadı, ama çocuklarımızın neredeyse istisnasız yaptılar. ‘Çök-kapan-tutun’ şu yüzden önemli: Afet anında sakin kalıp, hacminizi küçülterek yaralanma ve ölme riskinizi azaltıyorsunuz.

İstanbul’un 1509 (yılındaki) depremi küçük kıyamet diye tarif ediliyor. O yüzden bu tabloya dair yürütme çalışmaları var, karayollarının kapanacağı, deniz yollarının etkilenebileceğini de hepsi planlayarak... Evet biz en kötü senaryoya hazırlık yapmaya çalışıyoruz ama öyle senaryolar yazabilirsiniz ki kapasiteniz yetmez.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, kamu binalarının dönüşümü konusunda özel yapı olarak çalıştı; binlerce binanın yeniden yapılmasına vesile oldu. İstanbul’un kentsel dönüşümü için de böyle özel bir yapı kurulabilir. Aksi halde ortaya koyduğunuz tablo (afet senaryoları) bırakın Türkiye’yi, ne Japonya’nın, ne Amerika’nın, kimsenin altından kalkamayacağı bir tablo, yani 99 depremi açısından da bakıldığında bu olabilecek bir şey.

‘PAK’ KURULUYOR

İstanbul’da ve Bursa’da yeni bir sistem var, bunu Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sismometrelerden aldığımız ilk P dalgasıyla, yani birinci dalgayla beraber doğal gazların ve elektriklerin otomatik kesildiği ve ikinci, yıkıcı dalga gelmeden doğal gazın, elektriğin kesildiği, havaalanlarına bilginin verildiği bir sistem üzerinde çalışılıyor.

İstanbul’da polis için ‘PAK’ (Polis Arama Kurtarma) diye bir yapı kuruyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının hem eğitimlerini hem akreditasyonunu artırıyoruz. ‘Ben arama kurtarmacıyım’ diyenin enkaza girdiği değil, standartlarının görüldüğü, eğitimlerinin kontrol edildiği, denetlendiği bir sistemle enkaza girsinler istiyoruz.

DOĞRU BİNAYI SEÇİN

Mehmet Güllüoğlu, “Ben de 13 yıl İstanbul’da yaşadım, hem yakınlarımı hem STK’ları ziyaret ettiğimde bir ricada bulunuyorum: “Ne olur sizin ve sevdiklerinizin oturduğu bina güvenli mi? Bundan emin olun. Kiracılar da doğru binayı seçebilirler” dedi.

AYAKKABI ÜZÜNTÜSÜ





CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: “Ben kendim yaşadım, sahada birkaç AKUT görevlisinin ayakkabıları yırtılmıştı ve giremiyorlardı enkaza. Hemen müdahale ettik, yerel yönetimlerden istedik” deyince AFAD Başkanı Güllüoğlu, “Üzüldüm açıkçası. AKUT’la çok sıkı işbirliğimiz var. Keşke haberimiz olsaydı biz onu hızlı bir şekilde giderirdik. Omuz omuza çalıştığımız bir kurum AKUT. Demek ki haberimiz olmamış” diye konuştu. Güllüoğlu, İzmir depreminde hem evlerini hem işlerini kaybeden apartman görevlilerine konteyner kente yerleştirme konusunda “öncelikli grup” olarak değerlendirdiklerini vurguladı.