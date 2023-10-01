AFAD Başkanı afet planını Hürriyet’e anlattı: Enkaza askeri polisi sokacağız

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Erzurum Valisiyken koordinatör vali olarak Hatay’a atanan, aylarca burada çalışan Okay Memiş, AFAD Başkanlığı’na atandıktan sonra Hürriyet’e konuştu. Başkan Memiş, AFAD’ın afet planını şu sözlerle anlattı:

100 BİN KİŞİLİK EKİP KURULUYOR

“AFAD’ın şu an 2 bin 900 kişilik arama-kurtarma ekibi var. Ama bu yeterli değil. Çok yakın bir süreçte arama kurtarma ekibimizin sayısı 8 bin olacak. Kadroları aldık, yakın zamanda alımlar başlayacak. Afet olacak ama buna nasıl müdahale ettiğiniz çok çok daha değerli. Son depremde afete ilk müdahalede zorlandık, eksiklerimiz oldu, bunu fark ettik. Arama-kurtarma sayısını artırmamız gerekir. Sivil toplum kuruluşları da dahil 35 bin kişilik arama-kurtarma ekibimiz var ama bu da yeterli değil. 100 bin kişilik arama-kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladık, sayıyı 100 bine çıkaracağız.

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TSK HAZIR OLACAK

Peki nasıl çıkaracağız? TSK gibi dünyanın en dinamik ordusuna sahibiz. Onlardan afet müdahalesinde yardım isteyeceğiz. Afet olduğu anda TSK hazır olacak. Jandarmamız, polisimiz hazır olacak. Afette çok daha etkin kullanacağız. Onlara malzeme desteği sağlayacağız, eğitimleri AFAD üzerinden yapacağız. Bu çalışmaları başlattık. Depremin yıldönümü olan 6 Şubat’a kadar belli bir rakama ulaşacağız. Hedefimiz olan 100 bin sayısına da kısa zamanda ulaşacağız. Bu rakama askerimiz, jandarmamız, polisimiz, madencimiz, sivil toplum kuruluşlarındaki arama kurtarma ekipleri de dahil. Afet durumunda enkaza askeri, polisi, jandarmayı, madenciyi sokacağız.”

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Son yaşanan deprem afetlerini tüm eksikliklere rağmen çok iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Evet eksikler vardı ama 50 bin insanımızı da enkazdan sağ çıkardık. Şimdi burdan ders alarak muhtemel İstanbul, İzmir depremleri için çalışıyoruz. Artık acı da olsa bir tecrübemiz var. Nerelerde eksiğimiz var, neler yapılabilir, neler olabilir? Bunları yaşayarak öğrendik. Depremin büyüklüğü ne kadar olursa olsun bizim çözüm üretmemiz gerekir.

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‘TEK YÜREK’TE 85 MİLYAR TOPLANDI

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında bugüne kadar 85 milyar 697 milyon 129 bin lira para yatırıldı (115 milyar lira yardım sözü verilmişti). Halen de yatırmaya devam eden var. Bu kampanyanın dışında kira yardımı olarak 24 milyon 86 bin, AFAD marketten 10 milyon 800 bin, zekat kampanyasından 425 milyon 621 bin, deprem kampanyasından 27 milyar 571 milyon, 944 bin, faiz gelirinden 4 milyar 878 milyon 139 bin olmak üzere depremzedeler için kullanmak üzere 118 milyar, 671 milyon 332 bin lira para toplandı. Şu ana kadar bu paranın 57 milyar 763 milyon 745 bin lirası deprem bölgesine harcandı. Hesapta kalan para da deprem bölgesi için harcanacak. Tüm harcamalar kalem kalem ortada. AFAD olarak, 11 şehirde 14 milyon insanın yaşamını iyileştirme operasyonu yapıyoruz. Günlük 500 milyon ile 1 milyar lira arası harcama evrakı imzalıyoruz.

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1.5 MİLYON DEPREMZEDE GERİ DÖNDÜ

Depremin hemen ardından tahliye edilen 1.5 milyon depremzedemizin tamamı dönüş yaptı. Evi olmayanlar, evi hasarlı olanlar konteyner kentlere döndü. Tüm çadırkentleri kaldırdık. 347 konteynerkentte 188 bin 868 konteyner kuruldu. 600 bin depremzedemiz halen bu konteynerkentlerde kalıyor. Bir ay önce AFAD-Kızılay işbirliğiyle ‘Esen’ kart uygulamasını başlattık. Her ay 3 bin lira yükleniyor. Şu ana kadar 60 bin ‘Esen’ kart dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz.