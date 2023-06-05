AFAD: AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlara mÃ¼dahale sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir

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AFAD, Ã¼lke genelindeki yaÄŸÄ±ÅŸlar hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bÃ¶lgede sel ve su baskÄ±nlarÄ± meydana geldiÄŸi belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSÄ°, ilÃ§e Ã¶zel idare, KGM, 112, UMKE, KÄ±zÄ±lay, YEDAÅž ve belediye ekiplerince mÃ¼dahale Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir" denildi.

AMASYA'DA 1 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CANSIZ BEDENÄ°NE ULAÅžILDI

Amasya'da 4 Haziran akÅŸamÄ± baÅŸlayan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Amasya-Erzincan kara yolunun 20'inci kilometresi KÄ±ÅŸlacÄ±k mevkisinde 17.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen sel nedeniyle kara yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Kara yolu ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu 22.00 itibariyle ulaÅŸÄ±m tek yÃ¶nlÃ¼ olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Saat 16.50 sÄ±ralarÄ±nda Amasya Merkez KÄ±ÅŸlacÄ±k KÃ¶yÃ¼ YukarÄ± Åželale mevkiinde 3 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n aracÄ± aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle sele kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 1 vatandaÅŸÄ±mÄ±z kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 1 vatandaÅŸÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, 1 vatandaÅŸÄ±n aranmasÄ±na devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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SAMSUN'DA SELE KAPILAN VATANDAÅž HAYATINI KAYBETTÄ°

Samsun'da ise bugÃ¼n Ladik ilÃ§esi TÃ¼feklidere Mahallesi'nde kÃ¶prÃ¼de bir aracÄ±n mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± ve aracÄ±n iÃ§inde vatandaÅŸÄ±n bulunduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, mahsur kalan vatandaÅŸÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AyrÄ±ca Atakum, Ä°lkadÄ±m, Canik ve TekkekÃ¶y ilÃ§elerinde eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildiÄŸi ve Ladik Ä°lÃ§esi AlÄ±Ã§lÄ± Mahallesinde sele kapÄ±lan 1 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'HERHANGÄ° BÄ°R CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

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Sinop'ta da yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucu AyancÄ±k ilÃ§esindeki YeniÃ§am mevkinde derede taÅŸma meydana geldiÄŸi belirtilerek, "AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanma bulunmamaktadÄ±r.AyancÄ±k ilÃ§esi Kestanelik kÃ¶yÃ¼nde mahsur kalan 8 kiÅŸi gÃ¼venli noktaya alÄ±nmÄ±ÅŸ olup Sinop-AyancÄ±k kara yolu Åžerefiye kÃ¶yÃ¼ mevkinde kÃ¶prÃ¼ tÄ±kanmasÄ± sonucu yolda su taÅŸkÄ±nÄ± meydana gelmiÅŸ, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ± temizlenmiÅŸtir. Sinop merkez ile kara yolu ulaÅŸÄ±mÄ± aÃ§Ä±k durumdadÄ±r, kapanan kÃ¶y yollarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ä°l Ã–zel Ä°dare ekipleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Ã‡ankÄ±rÄ±, KarabÃ¼k, BartÄ±n, Zonguldak, Bolu ve DÃ¼zce illerinden motopomp, vidanjÃ¶r, kamyon, ekskavatÃ¶r takviyesi ve arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermek Ã¼zere personel gÃ¶revlendirilmiÅŸtir" denildi.

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'1 ARAÃ‡ SELE MARUZ KALMIÅžTIR'

Kastamonu'da dÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanaÄŸÄ±n da Bozkurt ve Ã‡atalzeytin ilÃ§elerinde etkili olduÄŸu, an itibarÄ±yla can ve mal kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸÃ¶yle denildi:

"Bozkurt ilÃ§esinde ulaÅŸÄ±mda aksama, Ã‡atalzeytin ve Abana ilÃ§elerinde dere taÅŸmasÄ± meydana gelmiÅŸtir. Bozkurt Bayramgazi kÃ¶yÃ¼nde 1 araÃ§ sele maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bayramgazi yolu tedbir amacÄ±yla kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡atalzeytin ilÃ§esi PaÅŸalÄ± kÃ¶yÃ¼ ve SÄ±rakonak kÃ¶yÃ¼ baÄŸlantÄ±sÄ± heyelan sebebiyle kopmuÅŸ olup, ulaÅŸÄ±mda oluÅŸacak riskten dolayÄ± jandarma ekipleri ÅŸerit Ã§ekerek Ã¶nlem alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Abana ve Bozkurt ilÃ§elerinde 5 binada su tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Toplam 30 kÃ¶ye elektrik verilememekte, Ä°nebolu ilÃ§esinde 1 kÃ¶yde haberleÅŸme arÄ±zasÄ± bulunmaktadÄ±r. Kastamonu genelinde 38 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olup, ilÃ§elere ulaÅŸÄ±m saÄŸlayan ana arterlerde bir sÄ±kÄ±ntÄ± bulunmamaktadÄ±r. Abana ilÃ§esinde HacÄ±veli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaÅŸÄ±m geÃ§ici sÃ¼re kesilmiÅŸtir. Yolda tahliye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rmektedir. Abana Bozkurt arasÄ± ilÃ§ede su birikintisinden dolayÄ± kÄ±smen ulaÅŸÄ±m durmuÅŸtur. Ã‡atalzeytin PaÅŸalÄ± ve Yunuslar kÃ¶yÃ¼nde su taÅŸkÄ±nlarÄ± sonrasÄ± meydana gelen zararlar giderilmiÅŸtir."

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