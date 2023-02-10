AFAD artçı depremlerin sayısını açıkladı: An itibarıyla bin 666

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre bölgede toplamda bin 666 artçı sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı. AFAD'ın açıklaması şöyle: