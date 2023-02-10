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AFAD artçı depremlerin sayısını açıkladı: An itibarıyla bin 666

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#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş
AFAD artçı depremlerin sayısını açıkladı: An itibarıyla bin 666
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 22:36

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem felaketinin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ım son paylaştığı veriye göre bölge de şu ana kadar kaydedilen sarsıntıların sayısı bin 666'ya ulaştı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre bölgede toplamda bin 666 artçı sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı. AFAD'ın açıklaması şöyle:

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#AFAD#Deprem#Kahramanmaraş

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