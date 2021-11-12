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"AFAD Acil" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

#AFAD Acil#Mobil Uygulama#Toplanma Alanı
AFAD Acil mobil uygulaması kullanıma sunuldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan "AFAD Acil" adlı mobil uygulama kullanıma sunuldu.

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AFAD tarafından uygulamanın tanıtımı için hazırlanan videoda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı. Afet ve acil durumlarda telefonla yardım ekiplerine ulaşmayı sağlayan ve en yakın toplanma alanlarını gösteren uygulamada, afet eğitim videoları da yer alıyor. Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

TOPLANMA ALANINA GİDEMEYEN ACİL ÇAĞRI BAŞLATABİLİYOR

AFAD Acil uygulamasında, afet anında açıldığında kişiye en yakın toplanma alanı gösteriliyor ve afetzedenin buraya ulaşabilmesi için yol tarifi yapılıyor. Toplanma alanına gidemeyecek durumda olanlar ise gerektiğinde internet üzerinden acil çağrı başlatabiliyor.
Çağrı başlatıldığında 112 acil çağrı merkezine bağlanılıyor, bundan sonra afetzedenin durumunu kısaca anlatan butonlar kullanılabiliyor. Kişi konuşabilecek durumda değil ise uygulamadaki acil durum cümleleri kullanılarak mesaj yoluyla yardım alınabiliyor. Videoda, afetten etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara toplu bildirimler ulaştırılacağı bilgisi de yer alıyor. Ayrıca uygulamanın, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok insana daha hızlı ulaşmak amacıyla, yerli ve milli yazılımla Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirildiği belirtiliyor.

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#AFAD Acil#Mobil Uygulama#Toplanma Alanı

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