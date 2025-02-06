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AFAD açıkladı: Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi

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#Deprem#AFAD#Deprem Verileri
AFAD açıkladı: Türkiye ve yakın çevresinde 2 yılda 107 bin deprem meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerine paylaştı.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" denildi.

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#Deprem#AFAD#Deprem Verileri

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