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Son dakika: AFAD: Depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti

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#AFAD#Deprem#Can Kaybı
Son dakika: AFAD: Depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 01:29

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiği açıklandı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı oluştuğu belirtildi. Son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği, bölgeden 1 milyon 971 bin 589 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama- kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 kişinin görevini sürdürdüğü kaydedildi. Ayrıca afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın da kullanıldığı belirtildi.

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Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulduğu ve Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 116 helikopter ve 76 uçağın görev yaptığı ve bugüne kadar 13 bin 999 sorti yapıldığı belirtildi. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 geminin de görev yaptığı bildirildi.

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'358 BİN 37 ÇADIRIN KURULUMU YAPILDI'

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"358 bin 37 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 11 ilimizdeki 332 noktada çadırkentler oluşturulmuştur. 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam etmektedir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 687'dir."

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#AFAD#Deprem#Can Kaybı

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