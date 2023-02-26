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AFAD açıkladı... Deprem felaketinde can kaybı 44 bin 374'ye yükseldi

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#AFAD#Kahramanmaraş#Deprem
AFAD açıkladı... Deprem felaketinde can kaybı 44 bin 374ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 18:27

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Sezer, deprem felaketinde can kaybı 44 bin 374'ye yükseldiğini duyurdu.

Sezer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız.

Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir. Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor.

Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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#AFAD#Kahramanmaraş#Deprem

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