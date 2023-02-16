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AFAD açıkladı! 10 bin lira hane destek ödemeleri başladı

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#AFAD#Hatay#Deprem
AFAD açıkladı 10 bin lira hane destek ödemeleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 09:17

AFAD, 'Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.' açıklamasında bulundu.

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından konutları hasar görenlere yönelik 10 bin TL tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılmaya başlandığı belirtilerek "Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır. 

AFAD açıkladı 10 bin lira hane destek ödemeleri başladı

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BAŞVURU ŞARTI ARANMIYOR

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır" denildi.

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler
daha fazla video içinDepremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler

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#AFAD#Hatay#Deprem

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