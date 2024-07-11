AFAD acı haberi duyurdu: Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti

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AFAD'tan yapılan açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç. Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE



Üniversiteden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerinden, Kandilli Rasathanesi’nin kıymetli hocası Doç. Dr. Doğan Kalafat’ı kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi’ne, tüm sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Yarın saat 10.30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak olan Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



DOÇ. DR. DOĞAN KALAFAT KİMDİR?



26 Mayıs Van Erciş’te doğan Doğan Kalafat 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.