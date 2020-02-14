Af yasasında son durum ve gelişmeler neler? Ceza infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Ceza infaz düzenlemesinde çalışmalar devam ederken, 'af ne zaman çıkacak?' yanıtını arayan sorulardan biri haline geldi. TBMM gündemine gelmesi beklenen af kanununun ayrıntıları bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, ceza infaz düzenlemesi hakkında ayrıntılar...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuya dair net bir tarih bilgisi henüz yok. Bu hususta ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.