Af yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Ceza infaz yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Af yasası Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş olacak. Pek çok maddeyi içerisinde barındıran af yasası, ceza infaz yasası olarak TBMM’de görüşüldü ve kabul edildi. Yasalaşan af yasasının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek. Peki, af yasası ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır? İşte, o detaylar

AF YASASI NE ZAMAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIR?

Af yasasının tüm maddeleri ile derlenip yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yasalaşan maddelerin, 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle yayımlanmış olacağı öngörülüyor.