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Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

Af yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Ceza infaz yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

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Af yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Ceza infaz yasası Resmi Gazete’de yayımlandı mı?
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Af yasası önceki akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek onaylandı. Pek çok maddeyi içerisinde barındıran ceza infaz yasası, Resmi Gazete yayımının ardından resmen yürürlüğe girmiş olacak. Peki, af yasası Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanacak? İşte, binlerce mahkum ve yakınının merakla beklediği ceza infaz yasası hakkında detaylı bilgiler

Af yasası Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş olacak. Pek çok maddeyi içerisinde barındıran af yasası, ceza infaz yasası olarak TBMM’de görüşüldü ve kabul edildi. Yasalaşan af yasasının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek. Peki, af yasası ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanır? İşte, o detaylar

AF YASASI NE ZAMAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANIR?

Af yasasının tüm maddeleri ile derlenip yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yasalaşan maddelerin, 15 Nisan Çarşamba günü itibariyle yayımlanmış olacağı öngörülüyor.

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Af yasası maddeleri neler oldu Ceza infaz düzenlemesi içerisindeki 70 madde nedir
Af yasası maddeleri neler oldu? Ceza infaz düzenlemesi içerisindeki 70 madde nedir?
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