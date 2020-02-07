Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İnfaz kanunu değişikliğinde son durum

Af yasası ne zaman çıkacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İnfaz kanunu değişikliğinde çalışmalar devam ederken son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. "İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine yanıt veren Bakan Gül "Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. dedi. İşte, af yasası haberleri ve son gelişmeler.

BAKAN GÜL'DEN AF YASASI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.