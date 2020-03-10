Af yasası ne zaman çıkacak 2020? Ceza infaz indirimi düzenlemesi son gelişmeler

Mahkum ve mahkum yakınlarının yakından takip ettiği kamuoyunda af yasası olarak da bilinen ceza infaz indiriminde yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklama sonrası Adalet Bakanı Gül'den de bir açıklama gelmişti. Af yasasında gelişmeler devam ederken gözler TBMM'de yapılacak görüşmeye çevrildi. Peki, af kanunu ne zaman Meclis'e gelecek? işte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.

AF YASASI'LA İLGİLİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

"İkinci yargı paketi Meclise ne zaman gelecek?" sorusu üzerine Gül, "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur.' dememiz, Meclisin saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanımız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur.' dedi. Umut ediyorum Meclisimiz, AK Parti Grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir." dedi.

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Gül, "İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti Grubu da bunun üzerine çalışıyor." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında af yasası hakkında bazı bilgiler verdi. Erdoğan ifadesinde şu cümleleri kullandı; "Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek."