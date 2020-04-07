Af yasası kimleri kapsayacak? Ceza infaz düzenlemesi çıktı mı? İşte son durum 

AK Parti'nin, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi ve teklif üzerindeki görüşmeler tamamlanana kadar çalışılmasına yönelik önerisi görüşüldü. Bazı infaz kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören af yasası görüşmeleri sonrası mahkum ve mahkum yakınları af yasasının ne zaman çıkacağıyla ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İşte, ceza infaz düzenlemesinde son gelişmeler...

AK Parti'nin, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifinin, Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi ve teklif üzerindeki görüşmeler tamamlanana kadar çalışılmasına yönelik önerisi görüşüldü.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, kamuoyunun yakından takip ettiğini belirterek, kanun teklifinin gündemin birinci sırasına getirilmesini Genel Kurul takdirine sunduklarını söyledi. Can, bugün, yarın ve perşembe günü görüşmelere devam etmeyi planladıklarını, teklifin bitmemesi halinde Genel Kurulun 10 Nisan Cuma günü saat 14.00'te toplanmasını önerdiklerini bildirdi.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada daha önce şunları söylemişti;

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir."

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.