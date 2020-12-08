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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Adreslerinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı

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Adreslerinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı
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OSMANİYE'de, istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, takibe aldığı S.Ö.'nün ev ve iş yerinde silahlar ve parçaları ile mermiler ele geçirdi. Gözaltına alınan S.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan S.Ö.'ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, toplu tabanca ve toplu tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 namlu parçası, 36 tabanca sürgüsü, av tüfeği dürbünü, 286 fişek, 42 kartuş, 24 kurusıkı fişeği, 13 toplu tabanca fişek yatağı ile toplu tabanca fişek yatağı kalıbı, tabanca gövdesi, 91 yay, 81 metal parça, 4 nişangah, silah gövdesi, dipçik ve 36 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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