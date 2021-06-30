Adrese dayalı lise sorgulama 2021 ekranı açıldı! İşte E Okul adrese dayalı okul sorgulama sistemi
Adrese dayalı lise sorgulama ekranı, tercih yapmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Sınava giren ya da girmeyen tüm öğrencileri ilgilendiren adrese dayalı lise tercih robotu, tercih listesinde yer almak zorunda olacak. E Okul adrese dayalı liste tercih robotu aracılığıyla sorgulanabilecek olan liseler, tercih robotunda yer bulacak. İşte, E Okul adrese dayalı okul sorgulama sistemi hakkında detaylı bilgiler
Adrese dayalı lise sorgulama ekranı LGS tercih robotu üzerinden görüntülenebiliyor. LGS tercih robotu üzerinden kolayca görüntülenebilecek olan adrese dayalı liseler, gerekli bilgiler girilerek öğrenilebiliyor. İşte, adrese dayalı lise sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adrese dayalı lise sorgulama, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.
ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ