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Adres sorma bahanesiyle genç kıza taciz: Şüpheli gözaltına alındı

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#Burdur#Taciz#Burdur Haberleri
Adres sorma bahanesiyle genç kıza taciz: Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 09:12

Burdur’da 17 yaşındaki genç kızı cinsel içerikli sözlerle taciz ettiği öne sürülen şahıs, gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Olay, Burdur Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye’den Burdur’a gelen 46 yaşındaki Y.M.A. isimli şahıs, adres sorma bahanesi ile yaklaştığı lise öğrencisi 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli sözlerle tacizde bulundu. Genç kız şahsın konuşmalarını telefonuyla kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı araştırma sonucunda şüpheli şahsı Armağan İlci Bulvarı üzerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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#Burdur#Taciz#Burdur Haberleri

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