×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu! 'İyi ki adresi bize sormadı, üçümüzü vuracakmış'

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Nilüfer#Adres
Adres sordu, bilmiyorum cevabını alınca bacağından vurdu İyi ki adresi bize sormadı, üçümüzü vuracakmış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 13:39

Bursa’da F.M. kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen kişiyi, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran saldırgan kayıplara karıştı. O anda yardıma koşan vatandaşlar, “İyi ki bize sormadı, üç kişiydik” dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M., kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu.

Saldırgan, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı. Bacaklarından yaralanan adam Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

“BİZE SORSAYDI”

Silah sesini duyan bazı vatandaşlar ise hemen olay yerine koştu. Yaralı adama yardım için giden vatandaşlar olayı duyunca şoke oldu. Tehlikeyi ucuz atlattığını belirten vatandaş, “Biz arkadaşlarla gezmeye çıkmıştık. Arka sokaktan silah sesi duyunca oraya gittik. Biri vurulmuş yatıyordu. Orada adres soran kişiye “bilmiyorum” deyince vurulmuş diye duyduk. Bir sağlıkçı arkadaş vardı o ilk müdahaleyi yaptı. Biz 3 kişi yürüyorduk. İyi ki bize sormadı. Bize sorsa biz buraların yabancısıyız, üçümüzü de vuracakmış demek ki” diye konuştu.

Adres sordu, bilmiyorum cevabını alınca bacağından vurdu İyi ki adresi bize sormadı, üçümüzü vuracakmış

Haberin Devamı

Şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Nilüfer#Adres

BAKMADAN GEÇME!