Adres sordu, 'bilmiyorum' cevabını alınca bacağından vurdu! 'İyi ki adresi bize sormadı, üçümüzü vuracakmış'

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Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M., kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu.

Saldırgan, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı. Bacaklarından yaralanan adam Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

“BİZE SORSAYDI”

Silah sesini duyan bazı vatandaşlar ise hemen olay yerine koştu. Yaralı adama yardım için giden vatandaşlar olayı duyunca şoke oldu. Tehlikeyi ucuz atlattığını belirten vatandaş, “Biz arkadaşlarla gezmeye çıkmıştık. Arka sokaktan silah sesi duyunca oraya gittik. Biri vurulmuş yatıyordu. Orada adres soran kişiye “bilmiyorum” deyince vurulmuş diye duyduk. Bir sağlıkçı arkadaş vardı o ilk müdahaleyi yaptı. Biz 3 kişi yürüyorduk. İyi ki bize sormadı. Bize sorsa biz buraların yabancısıyız, üçümüzü de vuracakmış demek ki” diye konuştu.

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Şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.