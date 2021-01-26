Adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor

Adres değişikliğinin nasıl yapıldığı, bu işlemi yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında adres değişikliği işlemi e-Devlet üzerinden de yapılmaya başlandı. Sistem içerisinde ‘Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.’ ve ‘Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.’ seçenekleri yer alıyor.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Adres kaydı güncelleme işlemi e-Devlet üzerinden ve en yakın nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.

E-devlet üzerinden yapılacak adres beyan işleminde süresi için yapılan beyanlar haricinde geç beyan yapılması halinde sistem üzerinden de görüleceği gibi 86 TL para cezası uygulanmaktadır. Bunu gören vatandaşların 7 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne gelerek parayı peşin yatıracağını ibraz etmesi halinde bu ceza 65 TL'ye düşecektir. Adres beyan işlemi sırasında beyan yapılacak adres dolu gözüküyorsa e-devlet üzerinden işlem yapılamıyor. Bu sorunla karşılaşan vatandaşların nüfus müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırması gerekmektedir.