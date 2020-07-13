Adrenochrome nedir, ne demek? İşte Sandra Bullock ile anılan adrenochrome'un anlamı

Adrenochrome gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Adrenochrome nedir, ne demek soruları yoğun ilgi görüyor. Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir TV programında, ‘Genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettiriyorum’ dedi. Adrenochrome’ın en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. İşte konu ile ilgili detaylar...

ADRENOCHROME NEDİR?

Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.

İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.

ETKİLERİ NELERDİR?

AC'nin en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Bu sebeple tıpkı Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin de bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da açıklamayan ancak bu yöntemi uygulayan sayısız isim olduğu söyleniyor.

Adrenochrome kullanımının artmasıyla beraber, bu kimyasalın farklı yollardan yapay olarak da üretmeye çalıştığı da konuşuluyor.