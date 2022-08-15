Adrenalin tutkunları geri döndü

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Red Bull’un ünlü akrobasi pilotlarından Dario Costa da etkinlik kapsamında tek motorlu uçakla gösteri uçuşu yaparak sahili dolduranlara heyecanlı anlar yaşattı. Yarışta, Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Merve Tepelioğlu ve Basri Fırat Bayraktar jüri üyeliği yaptı. Birbirinden eğlenceli tasarımlara sahne olan yarışı sahili dolduran binlerce kişi de büyük bir ilgiyle izledi. Hedefte 78.5 metrelik rekoru geçmek vardı ama rekor kırılamadı.