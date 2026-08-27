Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait villa çıkarıldı

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Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramytteion Araştırmaları Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen'in bilimsel danışmanlığında Ören Mahallesi'nde sürdürülen kazılarda, kentin Roma dönemine ilişkin konut alanlarından biri ortaya çıkarıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, AA muhabirine, Ören Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda iki kampanya halinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alanda gerçekleştirilen tespit sondajlarında çok tabakalı kültür katlarına ulaştıklarını belirten Özgen, ikinci kampanyada Roma dönemine ait konut yapısını ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Özgen, yapının merkezinde "atrium" adı verilen bölümün bulunduğunu, bu merkezi alanın çevresinde ise üç büyük salonun yer aldığını aktardı.

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Salonların mozaik döşemeler, fresklerle kaplı duvarlar ile figüratif ve geometrik bezemelerle süslendiğini anlatan Özgen, şöyle konuştu:

"Özellikle kuzey salonda 15 panel halinde farklı türlerde kuşlar, balık figürü ve Adramytteion kentinin milattan önce 4. yüzyıldaki sikkelerinde temsil edilen kanatlı at figürü yer alıyor. Kanatlı atın, bu motifin sikkelerde kullanılmasından yaklaşık 500 yıl sonra, Roma dönemine ait bir yapıda da kenti temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkması oldukça önemli."

MOZAİKLERDE EVCİL HAYVANLARIN İSİMLERİ YER ALIYOR

Mozaiklerde kedi ve köpek figürlerinin de bulunduğunu belirten Özgen, hayvanların isimlerinin yazıtlarla birlikte işlendiğini söyledi.

Kedi figürünün "Zümrüt" anlamına gelen bir isimle, köpeğin ise "Okyanos" adıyla tasvir edildiğini aktaran Özgen, bu ayrıntıların yapının sahibine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkan verdiğini kaydetti.

Özgen, mozaiklerde Medusa ve Gorgon figürlerinin yanı sıra kuşlara sataşan pigme figürlerinin de bulunduğunu belirterek, "Pigme motifini özellikle Kuzey Afrika mozaik repertuvarında görüyoruz. Adramytteion'un iki limanıyla Doğu Akdeniz havzasına açık bir ticaret kenti olması, yapının Kuzey Afrika bağlantılı bir tüccara ait olabileceği fikrini gündeme getiriyor." dedi.

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Doğu salondaki bezemelerin ve buluntuların yapının milattan sonra 2. yüzyıldaki kullanımına işaret ettiğini dile getiren Özgen, yapının sonraki dönemlerde de kullanıldığını belirtti.

Özgen, Roma dönemindeki yapıda yaşanan yıkımın ardından, milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi holün güneyine yeni bir salon eklendiğini ifade ederek, bu bölümde dönemin geometrik ve figüratif bezeme repertuvarının görüldüğünü söyledi.

Aynı parselde Helenistik döneme ait büyük bir yapının temellerini de tespit ettiklerini anlatan Özgen, "Roma döneminde bu temellerin yeniden kullanıldığını, alanda bir süreklilik bulunduğunu gördük. Bulgular, burada sofistike bir Roma konutunun ıslak kullanım mekanları ve drenaj sistemleriyle birlikte varlığını net biçimde ortaya koyuyor." diye konuştu.

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Konut yapısında teknik altyapı uygulamalarının da dikkati çektiğini belirten Özgen, drenaj sistemleri, künk hatları ve ıslak mekanlarla bağlantılı altyapı unsurlarının belgelendiğini kaydetti.

Özgen, çalışmaların yalnızca konutun mimari özelliklerini değil, antik kentteki yaşam biçimini, ticari ilişkileri ve farklı dönemler arasındaki kültürel sürekliliği de anlamaya katkı sunduğunu sözlerine ekledi.