Adnan ve 2 kardeşi burada kalıyorlardı… Kümeste 7 yıllık esaret

SURİYE uyruklu bir ailenin 7 senedir 4 çocuğuna kendi evinde baktığı, biri engelli olan 3 yeğenini de güvercinlerin ve tavukların olduğu kümese attığı ortaya çıktı. Mahalledeki bir vatandaş, olayı fark etmesinin ardından ‘Ankara Abisi’ isimli sosyal medya fenomenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Ankara Valiliği’ne ihbarda bulundu. Fenomenin önceki gün akşam saatlerinde çocukları kümesten çıkarttığı video, sosyal medyada gündem oldu.

MAAŞ ALIYOR AMA BAKMIYOR İDDİASI

İhbarda bulunan Volkan Altınışık, engelli 11 yaşındaki Adnan ve iki kardeşinin kümeste kaldığını 28 Kasım’da öğrendiğini belirtti. Altınışık, “Bu çocuklar kümes gibi bir yerde yatıyor. Yengesine her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki ‘Bu kadın bunlara bakmıyor. Sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar’ diye kendilerine söyledim” diye konuştu.

Çocuklara mahallelinin yardım ettiğini ama kendilerinin durumu yeni öğrendiğini aktaran Altınışık, “Soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum. ‘Ankara Abisi’ni aradım. Hemen ilgilendi. Hemen geldiler. Onların da hazır kurulu bir evleri vardı, oraya yerleştirdiler. Ondan sonra Sosyal Hizmetler geldi. Çocukları oradan da aldılar” ifadelerini kullandı.

Kümeste sadece Adnan’ın kalmadığını, diğer kardeşlerinin de orada yaşadığını dile getiren Altınışık, “Bunların annesi babası yok. Babası Suriye’ye kaçmış, annesi burada başkasıyla evlenmiş” dedi.

AMCASI VE YENGESİ KAYIPLARA KARIŞTI

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından 3 kardeşin güvence altına alındığı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ocukların sağlık kontrollerinin yapılarak güvenli bir kuruma yerleştirilmesi için işlem başlattığı açıklandı.

Çocukların amca ve yengesinin ise olayın ortaya çıkmasının ardından kendilerinin dört çocuklarını da alarak kayıplara karıştığı ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.