Adnan Oktar’ın ‘turnike’si

Aralarında elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın 72. duruşması, Silivri’deki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Örgüt üyeliği ve cinsel saldırı suçundan dava açılan tutuksuz sanık S.S.T., etkin pişmanlık yasasından faydalanarak savunma yaptı.

KIZ ARKADAŞIM...

Tutuksuz sanık S.S.T. savunmasında örgütle 2001 yılında Ankara’da üniversite okurken tanıştığını ve 12 yıl kaldığını anlattı: “Önceleri Harun Yahya’nın cep kitaplarını dağıtıyorduk. Özellikle bayanlara tebliğ etmemizi istiyorlardı. ‘Çevremizde bayanlar olsun grubun imajı daha güzel görünür’ diye telkinde bulunuyorlardı. Adnan Oktar kızlar konusunda önceliği avukat ve doktorlara vermemizi istiyordu. Eğer çok çok önemli bir vakayla tanışıldıysa, anne baba meşhursa, ‘Direkt bana getirin ben konuşurum onunla’ derdi. O zamanlar yayınlarda dekolte kıyafetler, danslar yoktu. Boyunlarına kadar kapatıyorlardı. Biz o bayanlara kesinlikle bakamazdık. Sonra Adnan Oktar, ‘Ben bir hadis buldum böyle olacak, açacaksınız’ dedi. Bayanlar ekrana geçip dekolte kıyafetlerle dini anlatmaya başladılar. Ankara’da bir kız arkadaşım oldu. O zamanlar turnike sisteminden haberim yoktu. Kızları herkesle tanıştırıp turnike denen sistemi uyguluyorlardı. Önce kız arkadaşımı onlarla tanıştırmamı istediler. Sonra ‘Bora Yıldız’la görüşsün ama isterlerse fiziksel temasta bulunabilir’ dediler. Adnan Oktar beni çağırdı, ‘Kızı turnikeye sokacaksın’ dedi. Çok ağrıma gitti, 3-4 gün bir şey yiyemedim. Kız arkadaşım daha sonra Adnan Oktar’a da götürülmüş.

İTİRAZ EDERLERSE

İtiraz eden kızlara ‘Her gün aynı pastayı yemeyi sever misin? Her gün çikolatalı pasta, limonlu pasta yerseniz sıkılırsınız’ dememizi isterdi Adnan Oktar. Ben turnike sisteminde rızalarıyla iki kadınla birlikte oldum, çünkü Adnan Oktar’ın talimatına uymamak dine karşı gelmek gibi lanse ediliyordu.”

Sanığın savunmasının ardından duruşma 6 Temmuz gününe ertelendi.