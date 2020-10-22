Adnan Oktar’ın fosilleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen, Y.O. ve H.K.’ya ait iki ayrı evde çok sayıda hayvan ve bitki fosili olduğunu tespit etti. İddialara göre finans kaynakları tükenen örgüt, maddi kaynak için fosilleri satılığa çıkartmıştı. Ankara polisi ilk olarak H.K.’nın Pursaklar’daki evine operasyon düzenledi.

İLK EVDE 802 FOSİL

Evde yapılan aramada piyasa değerlerinin milyonlarca lira olduğu tespit edilen 802 adet bitki ve hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatasları ele geçirildi. Uzmanların tahminlerine göre 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait fosillere el konuldu. Fosilleri yurtdışından kaçak yollarla getirdiği tespit edilen ve Adnan Oktar suç örgütü davasından tutuklu olan O.B.Y. ile ev sahibi H.K. hakkında '5607 ve 2863 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

İKİNCİ EVDE 77 FOSİL

Derinleştirilen soruşturma kapsamında farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 77 adet 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'suç örgütü üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve ikamet sahibi Y.O. hakkında yine '5607 ve 2863 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

FOSİL UZMANLARI İNCELEYECEK



Emniyet yetkilileri, ele geçirilen fosillerin gerçek olup olmadığının uzmanlara tespiti için girişim yaptıklarını, iki kurumdan görüş isteneceğini söylediler. Fosillerin, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü uzmanları ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca inceleneceği, hazırlanacak bilirkişi raporu doğrultusunda şüphelilerle ilgili işlem yapılacağı kaydedildi.

KİTAPLARINDA KULLANILDI

Adnan Oktar, Harun Yahya mahlasıyla yazdığı kitaplarla Darwin’in Evrim Teorisi’ni hedef almıştı. Kitaplarında, bu teoriyi çürütmek için Ankara’da ele geçirilen bitki ve hayvan fosillerini görsel malzeme olarak kullandı. İddialara göre fosiller dünyanın çeşitli yerlerinden kaçak olarak temin edilerek yasadışı yollardan Türkiye’ye getirildi.