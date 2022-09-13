Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adnan Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adnan Oktar#Serhat Sinan Kocaoğlu#Avukat
Adnan Oktarın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:33

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davanın altıncı gününde Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı.

Haberin Devamı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Duruşmada tutuklu sanık Bora Y. tutukluluk haline yönelik savunma yaptığı sırada mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ savunma süresini hatırlatarak uyarıda bulundu. Bunun üzerine Adnan Oktar’ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu sanıkların savunma haklarının engellenmemesini istedi. Mahkeme başkanı sanığın savunma yaptığını belirterek savunma sonrasında söz hakkı verildiğinde konuşmasını istedi. Sanık Bora Y.’nin savunmasını bitirmesinin ardından söz alan avukat Sinan Kocaoğlu mahkemede sanıklara savunmaları için süre dayatılmasının hukuki olmadığını, sanıkların 4 yılı aşkındır tutuklu olduğunu ve savunma haklarının kısıtlanmamasını istedi. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Oktardan yine yeni imajOktar'dan yine yeni imajHaberi görüntüle

OKTAR'IN AVUKATI JANDARMA EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirterek diğer sanığın savunmasına geçti. O sırada Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu mahkeme başkanının uyarılarına rağmen konuşmaya devam etti. Başkan Jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi. Sanık avukatları bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu’nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı.

"YAKA PAÇA TUTUP DIŞARI ATIN"

Başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın" dedi. Bunun üzerine Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesin karnından doğmadı’ diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Doğdu. Jandarma gerekeni yap" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı. Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Adnan Oktar’ın avukat görüşmeleri kayıt altına alınacakAdnan Oktar’ın avukat görüşmeleri kayıt altına alınacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adnan Oktar#Serhat Sinan Kocaoğlu#Avukat

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles