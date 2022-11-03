Adnan Oktar'dan ‘kedicik’ savunması

Haberin Devamı

ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce (BAM) verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davada sona yaklaşıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada dün örgütün kurucusu tutuklu sanık Adnan Oktar söz aldı. Savunmasına geçmeden önce kısa bir süre avukatı ile görüşen Adnan Oktar savunmasını ise oturarak yaptı. Adnan Oktar son savunmasında özetle şunları söyledi:

“Kutsal devletime son derece sadığım. Lise yıllarından beri devlet beni tanır. Daima devletin emrinde oldum, halen de emrindeyim. Devlet ne derse onu anında yerine getiririm. Mahkemenin huzurunda yemin ediyorum, hiçbir şekilde hayatım boyunca mehdilik iddiam olmayacak. Eğer mehdilik iddiam olursa Allah’ın bütün meleklerinin laneti üzerimde olsun. Normal bir insanım, olağanüstü bir varlık değilim.

Haberin Devamı

Biz modern ideolojiyi savunduğumuz için ortaçağ ideolojisini savunanlar bizi kumpasla tutuklattı. Mehdi gelecektir, yenilemez. Mehdinin naçiz bir talebesiyim. Mehdinin hizmetkârıyız.

HEPSİ KOLEJ MEZUNU

Çocukların hepsi üniversite, kolej mezunu, iyi aile çocukları, karıncayı bile ezmemiştir. Lüks insanları İslam’a çekmek için iyi bir yöntemdir.

YAKIŞIKLI VE GÜZELLER

Turnike sistemi, yok öyle bir şey. Arkadaşlarımızın hepsi yakışıklı, hepsi güzel, cinselliğe ihtiyaçları yok. Neden ihtiyaçları olsun? Bu iftiraları atanların ne kadar ahlaksız olduğunu anlatacak güce sahibim ama devlete, siyasetçilere saygılı olduğumdan böyle bir şey yapmam. Bu çocuklara terörist diyorlar. AOSSÖ nedir o? İnsan utanır terör örgütü demeye. ‘Adnan Oktar Sevgi-Saygı Örgütü’... Bundan ibaret.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021’de Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise kararı usul yönünden bozmuştu.

O ZAMAN MAŞALLAH DİYELİM

ADNAN Oktar son savunmasını yaptığı duruşmaya mavi ceket, beyaz gömlek ve siyah şalvar pantolon ile katıldı. Saçlarını arkadan topladı. Duruşmaya ara verildiğinde salonda bulunan sanıklara “Sizi çok seviyorum” dedi. Duruşma sırasında bir kadın avukata dönen Oktar, “Seni görünce içim açılıyor, salona farklı bir hava katıyorsun” diye konuşunca mahkeme başkanı ise “Vekaletnamesi yokmuş herhalde, adını söylemeye çekindi” dedi. Mahkeme heyetini çok sevdiğini, hatta davada müşteki olan polisleri de çok sevdiğini belirten Oktar, “Sallıyorlar ama çok iyi çocuklar, kuzu gibiler” demesi üzerine mahkeme başkanı gülerek, “O zaman maşallah diyelim” dedi. Adnan Oktar da “Maşallah” deyince salondakiler güldü.