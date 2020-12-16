Adnan Oktar'da ikinci dalga: Sosyal medya yapılanmasına operasyon

Adnan Oktar ve beraberindekiler 2018 yılındaki operasyonla gözaltına alınmış ve haklarında dava açılmıştı. Davalar sürerken, bazı sosyal medya hesaplarında örgütün devamlılığını sağlamak için propaganda yapan sahte hesaplar ortaya çıktı. İstanbul polisi sahte hesapları kullanan 23 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen kişilerden bazıları, Adnan Oktar davasında mağdur ifadelerinde yer alan kişilerdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon talimatı verdi.

ÖĞRETMEN VE DOKTOR DA VAR

İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4’ü ise adreslerinde bulunamadı. Polis ekipleri diğer şüphelilerin de yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan Sinan D.’nin İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir anadolu lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Balıkesir’de gözaltına alınan Ömer T.’nin, Balıkesir Üniversitesi’nde nefroloji uzmanı olduğu öğrenildi.