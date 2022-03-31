Adnan Oktar’da 50 tutuklama

Haberin Devamı

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar davasında verilen kararları geçen hafta incelemişti. Mahkeme, cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının bulunduğunu ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle 68 sanığa tahliye yolunu açmıştı. Adnan Oktar’ın da arasında olduğu 16 kişi için ise tutukluğa devam kararı verilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliyesine hemen itiraz etmiş, itirazı değerlendiren 1. Ceza Dairesi bu itirazı reddetmişti. Bunun üzerine başsavcılık bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne ikinci itirazını yapmıştı.

61 SANIK İÇİN YAKALAMA

2. Ceza Dairesi, mağdurların evlilik vaadi ve başka yöntemlerle ‘turnike sistemi’ diye tabir edilen bir çark içine sokulduğunu anlatarak “Kadınlar zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından kandırılmakta, örgüt lideri Adnan Oktar’ın taciz ve aşağılanmalarına maruz bırakılmaktadır. İğfal edilen mağdurlar dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle benlik ve bilinçlerinden arındırıldıktan sonra cinsel birlikteliğe ikna edilmiştir. Bu durumda rıza ve hukuka uygunluk aranmaması gerekmektedir” demişti. Bu gerekçelerle mahkeme, 61 sanık yönünden başsavcılığın yaptığı itirazı haklı ve yerinde bularak ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Sanıklardan 7’si için bir karar alınmamıştı.

Haberin Devamı

OKTAR BABUNA DA VAR

Bu kararın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçmiş ve önceki gün 50 sanığı gözaltına almıştı. Gözaltına alınan ve aralarında Oktar Babuna’nın da bulunduğu 50 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri dün sabah 05.00’a kadar süren sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 sanığın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Yapılan tespitlerin ardından Adnan Oktar’ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde önceki gün sabah saat 08.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri, Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul’da 2, Ankara’da 1 ofiste, savcılar nezaretinde arama yapmıştı. 4 avukat gözaltına alınırken, 4 avukat bulunamadı. Gözaltına alınanların sorguları devam ederken firari 4 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberin Devamı

AVUKATLAR, POSTACILIK YAPMIŞ

ADNAN Oktar’ın avukatlarına yönelik önceki sabah gerçekleştirilen operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. 4 avukatın gözaltına alındığı, 4 avukatın ise firari olduğu operasyonun startının Adnan Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş’ın bilgisayarlarında elde edilen bilgiler doğrultusunda verildiği öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik 2018 yılının temmuz ayında düzenlediği ikinci dalga operasyonda Adnan Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş’ı gözaltına almıştı. Tutuklanan Yavaş’ın ele geçen bilgisayarında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede önemli bilgilere ulaşıldı. Bilgisayardaki incelemede, cezaevindeki müvekkilleriyle görüşen avukatların Tarkan Yavaş’a bilgi verdiği belirlendi.

Haberin Devamı

İTİRAFÇI KADINLARA BASKI KURDULAR

Ayrıca Tarkan Yavaş’ın Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan ve itirafçı olan 2 kadına baskı yapılması için talimat verdiği anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN HEDEF ALDILAR

Yavaş’ın bilgisayarındaki bilgilerden yola çıkan polis soruşturmayı genişletti. Takip altına alınan kişilerin Oktar’ın talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri saptandı. Örgütün devamlılığını sağlamak için çalışan bu kişiler, örgütün maddi imkânlarını da kontrol ediyorlardı. Şikâyetçi olan ya da etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlere baskı kuruyorlardı. Bu baskıları sosyal medya üzerinden yoğunlaştırarak, hedef kişileri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı.