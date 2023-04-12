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Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

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#İSTANBUL#Adnan Oktar#Mahkeme
Adnan Oktara verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 15:28

ADNAN Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022'de verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan aralarında Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ün de bulunduğu 14 sanık hakkında "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında kararını verdi.

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126 mağdurun bulunduğu dosyada, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusunu reddine karar vererek, verilen cezayı onadı. Kararda yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.

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#İSTANBUL#Adnan Oktar#Mahkeme

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