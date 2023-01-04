Adnan Oktar’a 8 bin yıl cezanın gerekçesi: ‘1000 bakire’ bulmak için örgüt kurmuş

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Adnan Oktar ve kurduğu örgütün 13 yöneticisine verilen 8 bin 658’er yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açıklanan 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararda, Adnan Oktar’ın ‘turnike’ ismi verilen cinsel sömürü zincirinin tüm detayları anlatıldı.

KIZ AVINA ÇIKTILAR

Gerekçeli kararda, ‘kız getirmeden’ sorumlu örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Bora Yıldız’ın hedef kız kitlesine ulaşırken sorun yaşamamak için İstanbul’un Anadolu yakasında lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) ofis kiralayıp burayı reklam ajansı olarak kullandığı, hatta inandırıcı olması için birtakım reklam projeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Ofisin altında bulunan AVM’de ‘yoğun şekilde kız avına’ çıkan Yıldız’ın, örgüt liderinin beğeneceği kriterlere uygun kızı gördüğünde yanına yaklaşarak “Reklam ajansımız var, çok güzelsiniz sizi bir projede değerlendirmek isteriz” diyerek iletişim kurduğu ifade edildi.

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LÜKS SAATLİ ALDATMACA

Bu esnada kolunda örgütçe alınıp tahsis edilen lüks marka saati, elinde de lüks marka arabanın anahtarı ile ‘hedef kıza’ kartını uzatarak tanıştığı, kızın numarasını alarak ofisine çıktığı anlatıldı. Kendini insan kaynakları müdürü olarak tanıtan Dolunay Tezin’in de ‘hedef kızı’ aradığı, güzelliğine iltifatlar yağdırıp fotoğrafı çekilmesi gerektiğine ikna ettiği kaydedildi. Tezin’in, ‘hedef kızın’ nerede oturduğunu öğrendiği de ifade edildi.

EVLİLİK VAADİYLE TURNİKEYE

Bora Yıldız’ın iş dışında ‘hedef kızla’ konuşmaya başladığı, iş temposu nedeniyle evlenemediğini, annesinin bu konuda kendisine baskı yaptığını, karşısına kendisinin çıktığını söyleyerek evlenme imasında bulunduğu anlatıldı. Yoğun bir evlilik sohbeti gerçekleştiren Yıldız’ın, çok zengin biri olduğundan ve annesini torun sahibi yapmak istediğinden bahsettiği ifade edildi.

YALILARDA TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Gerekçeye göre Bora Yıldız hedef kızları örgütün tahsis ettiği yalılarda ağırlıyordu. Başlarda yüzeysel boyutta ilişki kurup dini telkinlerde bulunuyor, bunları ağabeyi Adnan Oktar’dan öğrendiğini anlatıyordu. Turnike sistemine alışmalarını sağlamak amacıyla ‘hedef kızları’ götürdüğü örgüt evlerinde yemek ve eğlence ortamı hazırlayarak diğer örgüt üyeleriyle tanıştırıyordu. Bu sırada örgüt üyelerinden gelen tesadüfi dokunmalar, ağır iltifatlar vardı.

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SEMBOLİK NİKÂHLA KÖLESİ YAPTI

Sonra da birden fazla örgüt üyesiyle ilişkiye maruz kalan ‘hedef kızın’ örgüt lideri Adnan Oktar’a sunulma aşamasına geçiliyordu. Sistemde köle gibi kullanılan mağdur kızlar tek çıkış yolunun ‘mehdi’ Adnan Oktar ile evlenmek olduğuna inandırılıyordu. Oktar’ın hedef kızı sembolik bir kabul töreni ile imam nikâhı kıyarak haremine katıp köleleştirdiği vurgulanan gerekçeli kararda, “Bu sistem örgüt yöneticisi Adnan Oktar tarafından talimat ile oluşturulmuş, yine mehdiliğin zuhur alametlerinden olan bin bakire kız ile birlikte olma kriterini gerçekleştirmek üzere kurduğu, örgüt yönetici ve üyelerince ilişkiye sokularak ve bunu birçok örgüt üyesine yaptırarak da örgüt üyesi erkekleri kontrol altında tuttuğu, emir ve talimatlarını dinlettiği kabul edilmiştir” denildi.

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FOTOĞRAFLA GÜZELLİK KONTROLÜ

Bora Yıldız’ın hedef kızların fotoğraflarını Adnan Oktar’a sunduğu, Oktar beğenirse mesajlaşmaya başladığı kaydedildi. ‘Hedef kız’ ile tekrar görüşen Bora Yıldız’ın kurbanı lüks kafe ve restoranlara götürdüğü örgüt talimatı ve parasıyla harcamalar yaptığı, turnike sistemine sokmak için önce kendisine âşık ettiği kaydedildi.