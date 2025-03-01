Adnan Oktar’a 3 suçtan beraat

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Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hükümlü bulunan Adnan Oktar ve 14 sanık ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ‘kaçakçılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlarının yargılaması yapılan dosyadan tefrik edilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer, Özkan Deniz, Fatma Ceyda Ertüzün, Murat Yeşil Tuna ve Yeliz Aksoy’un “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak ve yok etmek”, “kaçakçılık” suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. Sanık Ayşe Osma’nın “görevi kötüye kullanma” suçundan beraatına karar veren heyet, sanık Çağlar Keşkek’i “kaçakçılık”, “resmi belgede sahteciliğe yardım” suçundan, Uğur Şahin’in ise “kaçakçılık” suçundan beraatına karar verdi. Heyet, sanıklar hakkında açılan “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarının bu dosyadan ayrılmasına hükmetti.