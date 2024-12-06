Adnan Oktar’a 12 yıl istendi

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

TUHAF SAVUNMA

Savcılık mütalaasının ardından söz alan Adnan Oktar, “Bizim tutukluluğumuz diye bir şey yoktur. Herkes kendi beyninin içinde yaşıyor. Bunun dışında ne olduğunu kimse bilmiyor. Tutukluluktan dolayı benim rahatsızlığım yok. İnsanlar bu gerçeği bilse konu tamamen kökünden kapanmış olacak. Mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istiyorum” dedi.

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Mahkeme tüm sanıklar ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 20 Ocak’a erteledi.