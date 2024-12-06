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Adnan Oktar’a 12 yıl istendi

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#Adnan Oktar#Meltem Daban#Ferhunde Eda Babuna
Adnan Oktar’a 12 yıl istendi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

ADNAN Oktar’ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatları aracılığıyla örgütü diri tutmayı ve örgüte yeni üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla görülen güncel yapılanma davasında savcılık mütalaası açıklandı.

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 İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

TUHAF SAVUNMA

Savcılık mütalaasının ardından söz alan Adnan Oktar, “Bizim tutukluluğumuz diye bir şey yoktur. Herkes kendi beyninin içinde yaşıyor. Bunun dışında ne olduğunu kimse bilmiyor. Tutukluluktan dolayı benim rahatsızlığım yok. İnsanlar bu gerçeği bilse konu tamamen kökünden kapanmış olacak. Mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istiyorum” dedi.

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Mahkeme tüm sanıklar ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 20 Ocak’a erteledi.

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#Adnan Oktar#Meltem Daban#Ferhunde Eda Babuna

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