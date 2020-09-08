Son dakika haberi: Adnan Oktar ve kedicikler gizli geçitten böyle kaçmış! Yeni görüntüler ortaya çıktı…

Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yapılan operasyonda Adnan oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi.

Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı.İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı.

Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyondan kıl payı kurtulan Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Adnan Oktar gizli geçitten iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirirken görülüyor.

Kaçış güzergahında polisin olmadığı bilgisini alan Oktar, gizli geçidin başında beliriyor. Müritlerin yol göstermesiyle birlikte bahçedeki gizli geçidi kullanarak izini kaybettiriyor.

Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen kadınlar panik halinde ilerliyor.

Kediciklerin ellerinde ise villadaki aramalardan kaçırdıkları çantalar olduğu görülüyor.



NİHAT ULUDAĞ DETAYLARI CANLI YAYINDA ANLATTI



Oktar’ın yeni ortaya çıkan görüntülerini CNN TÜRK İstihbarat şefi Nihat Uludağ anlattı.

Nihat Uludağ görüntülerle ilgili şunları söyledi:

Burası Kandilli’de Adnan Oktar suç örgütünün kaldığı ana karargah. O binaya operasyon gerçekleştiriliyor. Fakat operasyon gerçekleştirilmeden hemen önce Adnan Oktar’ın bu binadan ayrıldığı tespit ediliyor.

Bu görüntüye ulaşmak için epey bir gayret sarf etmiştik. O görüntüyü bugün aldık.

Görüntülerde görünüyor önce iki erkek şahıs çıkıyor. Burası Kandilli’deki o meşhur ultra lüks villa. Patika yol var. Ardından Adnan Oktar merdivenlerden aşağı iniyor. Sonrasında kadın örgüt üyeleri aşağı sahil yoluna iniyorlar.

Orada da üç tane lüks araç bekliyor ve o araçlara biniyorlar. Tabi onların niyeti daha gizli bir örgüt evine kaçmak. Fakat o sırada polis fiziki takibe halen devam ediyor.

Adnan Oktar’ın içinde bulunduğu araçtaki kadın örgüt üyesinin cep telefonundan yerlerini beliyor. Sarıyer Maslak’ta olduklarını tespit ediyor.

Sonraki ifadelerden anlaşıldığına göre amaçları Zekeriyaköy’de bunların başka bir örgüt evleri var. Oraya gidip orada saklanmayı planlıyorlar.

Ama polis o eve ulaşamadan yakalıyor.

Görüntülerde kadın üyenin çantalarla indiği görünüyor. Bu çantalarda bir miktar para da var. Muhtemelen kaçış sürecindeki finans sorunun çözmek için yanlarına para da almışlar.