Adnan Oktar suç örgütünün malvarlığı artık Hazine’nin

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini temmuz ayında tamamlamıştı. Mahkeme, Adnan Oktar’a yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını ve diğer sanıklara verilen cezaları onamıştı. Davada yeni bir gelişme yaşandı. Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği menkul-gayrimenkullerin de aralarında bulunduğu bazı eşyanın müsaderesinin onanmasının ardından bahse konu malvarlıkları devlet hazinesine geçti.

EN AZ 2 MİLYAR LİRA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Suçta ve örgütsel faaliyetler çerçevesinde kullanılan tabanca, tüfek, fişek, kovan, şarjör ve taşıma kılıfı gibi malzemeler müsadere edilen varlıklar arasında yer aldı. Fon oluşturularak yöneticiler tarafından örgüt amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda örgüt yönetici-üyelerine paylaştırılan, 1 milyon 47 bin 503 lira, 52 bin 391 dolar, 30 bin 365 Euro, 535 sterlin, 160 İsviçre frankı ile bir miktar Hong Kong Doları ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi müsadere altına alındı. Örgütsel talimatla örgüt üyesi-yöneticisi sanıklar tarafından kurulan ve gelirleri örgüte aktarılan, bu nedenle de TMSF’ye devredilmesine karar verilen bazı şirketler de müsadere altına alındı. Karar kapsamında, 61 araç da örgütsel faaliyetlerde kullanılması, örgüt üyelerine tahsis edilmesi, kasko ile sigorta poliçelerinin dahi örgüt tarafından oluşturulan fondan karşılanması gibi hususlar gerekçesiyle müsadere altına alınan malvarlıkları arasında yer aldı. İstanbul’da Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, Kartal ile Tuzla’da yer alan ve 16 sanığın hissesinin bulunduğu gayrimenkuller de müsadere altına alındı. Operasyon ve mahkeme süreçlerinin bitmesi ardından Oktar’ın kurduğu suç örgütünün Hazine’ye devredilen mallarının yaklaşık 2 milyar lira olduğu düşünülüyor. m Elif ALTIN / İSTANBUL