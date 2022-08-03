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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda iki tutuklama

#Adnan Oktar#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Meltem Daban
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik operasyonda iki tutuklama

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar örgütüne operasyonAdnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik yargılama devam ederken adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulunan ve örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ile yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaptığı tespit edilen örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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#Adnan Oktar#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Meltem Daban

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