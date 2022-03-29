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Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon: Gözaltılar var

#Adnan Oktar#Operasyon#Gözaltı
Adnan Oktar suç örgütüne yeni operasyon: Gözaltılar var

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda Oktar'ın avukatlarının ofislerinde savcılar nezaretinde arama yapıldı.

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İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüphelilerin Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını cezaevi dışındaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün maddi imkanlarını kontrol ettikleri, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek kişilere baskı kurdukları belirlendi.

Operasyon bugün sabah 08.00'de İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Aralarında Adnan Oktar'ın avukatlarının da olduğu 8 şüpheliye yönelik operasyonda İstanbul'da iki, Ankara'da bir avukatlık ofisi, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde arandı.

Öte yandan Adnan Oktar davasında tahliye kararı verilen 61 sanık hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği tutuklama kararıyla ilgili 52 kişiden 32'si yakalandı. İstanbul'da dışında oldukları belirlenen 9 sanık ile firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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#Adnan Oktar#Operasyon#Gözaltı

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