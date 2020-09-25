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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adnan Oktar: Silahlarımız ruhsatlı

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Adnan Oktar: Silahlarımız ruhsatlı
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Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 76’sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'de yapılan duruşmaya Adnan Oktar kırmızı gömlekle katıldı. ‘Kedicikler’, Adnan Oktar'ı alkışlayarak övgü yağmuruna tuttu.

‘SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR’

Kıyafeti hakkında yorum yapan ‘Kedicikler’, “Sana kırmızı çok yakışıyor”, “Harikasın” gibi övgüler yağdırdı. Adnan Oktar ise “Çok güzelsiniz, hepinizi yerim” diye karşılık verdi. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. İddianameye göre haklarında ‘örgüt yöneticiliği’ suçlaması bulunan sanıklar Halil Hilmi Müftüoğlu, Alev Babuna, Mehmet Noyan Orcan, İbrahim Tuncer, Tarkan Yavaş ve Aylin Atmaca yaptıkları savunmalarda suçlamaları reddetti. Tarkan Yavaş, “Öncelikle silahlı suç örgütü ithamlarını kabul etmiyorum. Bizler arkadaş grubuyuz. Silahı olan kişiler, buna ben de dahilim, hepsi emniyette kayıtlı ruhsatlı silahlardır” dedi.

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