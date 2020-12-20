Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında aralarında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonlarda yapılan duruşmalar sırasında şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu'nun hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçığı, dosyaya sunduğu öğrenildi.

Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor.

Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikayesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.

MAĞDURLARIN YAŞADIĞI OLAYLAR "HALE" MAHLASIYLA AKTARILDI

Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla ulaşılmasının sağlandığı çalışmanın ön sözünde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kitapta yer alan bilgiler, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yargılanmakta olduğu dosyada yer alan dijital deliller, müşteki-mağdur ifadeleri, teknik takip, dinleme ve ses tapeleri değerlendirilerek bir araya getirilmiştir. Devletin resmi makamları tarafından ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün tuzağa düşürmek için 'hedef' olarak seçtiği genç kızlara yıllar boyunca hangi aşamada, hangi çalışılmış ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak göz önüne sermektedir. 40 yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmiş olmasına rağmen, örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kurumlarındaki bazı kirli eller, bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş ve karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği bu silahlı istismar örgütü varlığını bugüne dek sürdürmüştür. Dava dosyasında ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla anlatılmaktadır. Diyalogların tamamı ifade ve dava delilleri ile sabit olan konulardır ve hepsi tamamen gerçektir."

"CİNSEL SÖMÜRÜ SİSTEMİ TARAFIMCA KİTAP HALİNE GETİRİLMİŞ"

Avukat Eser Çömlekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek, "Davada mağdur, müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap haline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda yaptırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur." dedi.