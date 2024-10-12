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Adnan Oktar ‘fırsat’ istedi

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#ADNAN Oktar Davası#Adnan Oktar#Adnan Oktar Duruşma
Adnan Oktar ‘fırsat’ istedi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

ADNAN Oktar silahlı suç örgütünün üyelerini diri tutmak ve örgüte yeni üye kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu güncel yapılanması davasında Adnan Oktar savunma yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

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Duruşmada savunma yapan Adnan Oktar, tutuklanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirterek, “Duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istiyorum. Yüzümü görmüyorsunuz ve samimiyetime inanmıyorsunuz. Konuşmalarımın bir kısmı cımbızla alınıyor, yine de taktir mahkemenindir. Önyargıya gerek yok, ben vatanını, milletini, Türkiye Cumhuriyeti’ni seven bir insanım. Ne Cumhurbaşkanı ne muhalefet, benimle alakalı en ufak kötü bir şey söylemedi. Cezam 10 bin yıla çıkacakmış, umurumda değil. Verilen kararın bozulacağından ve aleyhime dava kalmayacağından eminim” dedi.

İSRAİL’İ DURDURABİLİRİM

Oktar, “Ben, militan sol güçlerin gücünü kırmış biriyim. İsrail ve Kudüs arasındaki gerginliği ve Türkiye’nin bunalımını ortadan kaldırabilecek biriyim. Yeter ki bana fırsat verilsin. Hapisten çıkmama gerek bile yok. Filistin’e yönelik yapılan saldırıları 15 günde durdurabilirim. Affetmek, tahliyeler, beraatlar, bunlar güzel şeyler, desteklenmesi lazım. Anlattığım durumun gerçekleşmesi için Türkiye’deki atmosferin sakinleşmesini bekliyorum. Hakkımdaki cinsel istismar iddiaları asılsızdır. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi. Mahkeme, Oktar’ın duruşmaya getirilmesi için cezaevine yazı yazmasına karar vererek duruşmayı 6 Aralık’a ertelendi.

 

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#ADNAN Oktar Davası#Adnan Oktar#Adnan Oktar Duruşma

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