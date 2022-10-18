Adnan Oktar davasında ret: Mahkemeyi oyalıyorlar

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Tutuklu sanıklardan Oktar Babuna suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi:

O BAŞIMIZIN TACI

“Adnan Bey bizim baş tacımız, canımız, ciğerimizdir. Allah kalplerimizi hem kendine bağlamış hem de birbirimize. Bizim için ‘PKK’dan daha tehlikelidir’ diyorlar. Halbuki Adnan Bey yazdığı kitaplarla PKK’ya karşı en etkili isimdir.” Mahkeme başkanının, Babuna ve diğer isimleri verilen sürenin dolduğu yönünde uyarması üzerine sanıklar, savunma haklarının kısıtlandığını iddia ederek mahkeme heyetini reddetti. Mahkeme heyeti ise bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti ve reddine karar verdi.