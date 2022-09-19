Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı; Oktar için bin 198 yıla kadar hapis istemi

Güncelleme Tarihi:

#Adnan Oktar#İstinaf Mahkemesi#Mahkeme
Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı; Oktar için bin 198 yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 19:36

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Adnan Oktar hakkında bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı

Savcı tarafından hazırlanan 445 sayfalık mütalaada tutuklu sanık Adnan Oktar hakkında "Örgüt yöneticiliği", "Siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs", "Eziyet", "Cinsel saldırı", "Cinsel saldırıya teşebbüs", "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım", "Birden fazla kişiyle birlikte birden fazla kez çocuğa karşı cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 232 yıldan bin 198 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için ise farklı suçlardan değişik oranlarda cezalar isteniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adnan Oktar#İstinaf Mahkemesi#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

CANLI: Kraliçe 2. Elizabethin cenazesi Windsor Kalesi’ne ulaştı Dakika dakika son gelişmeler...

CANLI: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Windsor Kalesi’ne ulaştı! Dakika dakika son gelişmeler...

#Kraliçe Elizabeth
6 kmlik yol için 17 bin 700 lira ücret istendi Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı mağdur oldu

6 km'lik yol için 17 bin 700 lira ücret istendi! Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı mağdur oldu

#İstanbul
Sosyal medya bu kiralık ev ilanını konuşuyor 25 metrekare oda için 3 bin 500 TL istedi

Sosyal medya bu kiralık ev ilanını konuşuyor! 25 metrekare oda için 3 bin 500 TL istedi

#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

CANLI: Kraliçe 2. Elizabethin cenazesi Windsor Kalesi’ne ulaştı Dakika dakika son gelişmeler...

CANLI: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Windsor Kalesi’ne ulaştı! Dakika dakika son gelişmeler...

#Kraliçe Elizabeth
6 kmlik yol için 17 bin 700 lira ücret istendi Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı mağdur oldu

6 km'lik yol için 17 bin 700 lira ücret istendi! Fahiş servis ücretine itiraz edince kızı mağdur oldu

#İstanbul
Sosyal medya bu kiralık ev ilanını konuşuyor 25 metrekare oda için 3 bin 500 TL istedi

Sosyal medya bu kiralık ev ilanını konuşuyor! 25 metrekare oda için 3 bin 500 TL istedi

#İstanbul