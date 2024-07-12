Adnan Oktar davasında itirafçı sanık konuştu: En büyük korkusu yalnızlık

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Görülen duruşmaya aralarında Adnan Oktar’ın bulunduğu 6 tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 1 tutuksuz sanık ise duruşmada hazır bulundu.

‘CEZAEVİNDEN ÖRGÜTÜ YÖNETTİ’

Örgütün hukuk imamı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Fatih Kılıç ifadesinde özetle şunları söyledi: “Adnan Oktar sıradan insan görüntüsü vermek için silahlı bir koruma ordusuyla AVM’lere giderdi. Yarın bir gün operasyon olursa suçlarına ortak arıyordu. Adnan Oktar’ın en büyük korkusu yalnız kalmaktır. İçerdeki insanları etkin pişman olmamaları için kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Cezaevinde örgütü istediği gibi yönetti. İfade verenlerin hiçbiri hür iradesiyle ifade vermedi. Tek tek Adnan Oktar talimatlar gönderdi.”

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar hariç tutuklu sanıklar Meltem Daban, Ferhunde Eda Babuna, Elvan Şahin, Aslı Efeoğlu, Mine Kalça’nı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.