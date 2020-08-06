Adnan Oktar davasında gizlilik kararı... Yaşadıklarını tek tek anlattılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 yılında yapılan operasyonun ardından, aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 238 kişiye ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘örgüt kurma, yönetme ve üye olma’, ‘cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’ gibi 24 ayrı suçlamayla dava açtı. Örgüt Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü olarak adlandırıldı. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede müşteki ve mağdur olarak 125 kişi yer aldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi davayı Silivri’de görmeye başladı. Sanık savunmalarının ardından müştekilerin beyanlarına geçildi. Müşteki avukatları, müvekkillerinin cinsel ve şiddet içerikli beyanlarda bulunacaklarını belirterek mahkeme heyetinden duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Avukatlar gerekçe olarak da, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan “Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkartılmasına karar verebilir” maddesini sundu.

İZLEYİCİLERE DE YASAK

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada, müştekiler dinlenirken sanıklar ve izleyiciler tarafından baskı ve sözlü müdahale olabileceğini göz önünde bulundurarak gizlilik kararı aldı. Silivri’de dün görülen 84’üncü duruşmaya sanıklar getirilmedi. Mahkeme heyeti müştekilerin cinsel ve şiddet içerikli beyanlarda bulunabileceğini belirterek izleyicileri de duruşma salonundan çıkarttı. Salonda sadece müştekiler ve avukatlar kaldı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde müştekilerin ifadeleri de detaylarıyla yer aldı. Müşteki A.A. soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde örgütte gördüklerini şöyle anlattı: “‘Yakışıklılar’ grubu yapıya kız çeken yakışıklı erkeklerin bulunduğu gruptur. Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı. Bunlardan bir tanesi ‘Şortunu al havuza gel’ idi. Konuşmada bu şekilde bir söz geçtiği zaman bunun anlamı ‘Gruba yeni katılan Adnan Oktar’ın beğendiği bir kız var. Bu kızla grup seks yapılarak Adnan Oktar’a hazırlamaktır.”