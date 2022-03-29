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Adnan Oktar davasında 61 kişiye yakalama çıktı

#Adnan Oktar#Dava#Karar
Adnan Oktar davasında 61 kişiye yakalama çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar davasındaki 68 sanığın tahliye edilmesine ikinci kez itiraz etti.

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İtirazı inceleyen 2. Ceza Dairesi 61 sanık yönünden ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Sanıklardan 7’si için ise itirazın reddine karar verdi.

‘RIZADAN SÖZ EDİLEMEZ’

Kararında yargılama dosyasına göre mağdurların evlilik vaadi ve başka yöntemlerle ‘Turnike sistemi’ diye tabir edilen bir çark içine sokulduğunu anlatan 2. Ceza Dairesi, “Kadınlar zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından kandırılmakta, örgüt lideri Adnan Oktar’ın taciz ve aşağılanmalarına maruz bırakılmaktadır. İğfal edilen mağdurlar dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle benlik ve bilinçlerinden arındırıldıktan sonra cinsel birlikteliğe ikna edilmiştir. Bu durumda rıza ve hukuka uygunluk aranmaması gerekmektedir” dedi.

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KARAR USULDEN BOZULMUŞTU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803’er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu. Ceza Dairesi, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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#Adnan Oktar#Dava#Karar

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